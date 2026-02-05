Коми УФАС рассмотрело 87 дел о задержках выплат по госконтрактам за 2025-2026 годы

Коми УФАС усиливает контроль за соблюдением сроков оплаты по госконтрактам: неплательщики оштрафованы почти на миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Антимонопольная служба Республики Коми выявила систематические нарушения сроков оплаты государственных контрактов. Общая сумма штрафов, наложенных на нарушителей за последние два года, приблизилась к миллиону рублей.