Коми УФАС рассмотрело 87 дел о задержках выплат по госконтрактам за 2025-2026 годы
- 18:30 5 февраля
- Инесса Богатая
Коми УФАС усиливает контроль за соблюдением сроков оплаты по госконтрактам: неплательщики оштрафованы почти на миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Антимонопольная служба Республики Коми выявила систематические нарушения сроков оплаты государственных контрактов. Общая сумма штрафов, наложенных на нарушителей за последние два года, приблизилась к миллиону рублей.
В течение 2025 и 2026 годов Коми УФАС провело расследование по 87 административным делам, касающимся задержек выплат по контрактам со стороны госорганов и крупных предприятий.
Основными нарушителями оказались должностные лица медицинских учреждений региона. В списке недобросовестных плательщиков также числится АО "Комиавиатранс", неоднократно привлекавшееся к ответственности за подобные нарушения.
По словам главы Коми УФАС Наталии Гуревской, задержки в оплате госконтрактов создают серьёзные проблемы для предпринимателей, выполняющих работы или поставляющих товары для государственных нужд. Отсутствие своевременной оплаты негативно сказывается на их деятельности и может привести к финансовым трудностям. Коми УФАС намерено и далее активно пресекать подобные нарушения.
