В Заполярье в школе-интернате прокуратура нашла проблемы с электробезопасностью
- 17:30 5 февраля
- Инесса Богатая
Инцидент случился в Воркуте. О деталях сообщает пресс-служба надзорного органа по региону.
Проверка, инициированная прокуратурой Воркуты в республиканском образовательном учреждении "Школа-интернат № 1", вскрыла ряд серьезных отступлений от требований закона в сфере электроэнергетики.
Установлено, что в учреждении игнорировались обязательные процедуры проверки электросетей и оборудования. Распределительные электрощиты были не полностью оснащены необходимыми компонентами для безопасной работы. Кроме того, зафиксировано наличие неисправных ламп в потолочных светильниках.
С целью исправления ситуации, прокуратурой внесено представление директору школы-интерната с требованием незамедлительно устранить выявленные недостатки. Ход исполнения предписания взят на контроль надзорным ведомством.
