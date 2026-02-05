В Коми пьяный рецидивист ответит за езду без прав

Прокуратура Сыктывдинского района направила в суд дело 41-летнего жителя села Палевицы. Он обвиняется в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде. По данным следствия, в 2022 году мужчина уже отбывал наказание за аналогичное правонарушение. В итоге у него отобрали водительские права. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Однако, освободившись, мужчина вновь сел за руль пьяным. В декабре 2025 года его задержали сотрудники ГИБДД в селе Палевицы за рулем ВАЗ 21053 LADA в состоянии опьянения, что подтвердило медицинское освидетельствование. Примечательно, что водительского удостоверения он так и не получил, несмотря на обучение в автошколе в Эжве.