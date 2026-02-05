В Коми руководителя управления ГО и ЧС по Сыктывкару оставили под стражей по делу о взятке

Фото "Про Город"

Защита настаивала на смягчении меры пресечения, указывая на наличие у обвиняемого постоянной работы, положительные характеристики, крепкие социальные связи и статус военного пенсионера. Адвокат утверждал, что доказательства причастности Атаманюка к инкриминируемому деянию не были должным образом рассмотрены, а домашний арест мог бы стать адекватной альтернативой заключению под стражу. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Однако по мнению государственного обвинителя, Атаманюк подозревается в тяжком коррупционном преступлении, совершённом с использованием служебного положения. Прокурор подчеркнул, что в материалах дела имеются уличающие показания других фигурантов.

Следствие полагает, что в период с 2022 по 2023 год Атаманюк получил от представителей коммерческих организаций крупную сумму денег за содействие в беспрепятственной приёмке работ по ремонту пожарных водоёмов и согласовании документов для оплаты, несмотря на неполное выполнение работ.