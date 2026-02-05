Логотип новостного портала Прогород
В Республике Коми продолжат обновлять школьные маршруты, делая акцент на безопасности и комфорте юных пассажиров

В рамках общенациональной программы "Инфраструктура для жизни" в текущем году в регионе модернизируют свыше десятка километров дорог местного значения, которые задействованы в доставке учеников к месту учебы. Данная инициатива ставит во главу угла обеспечение безопасности и повышение комфорта школьных перевозок.

Так, в Усть-Цилемском районе планируется реконструкция участка "с. Замежная – д. Степановская – д. Скитская" протяженностью 0,81 километра.

В Сыктывдинском районе дорожные работы коснутся участков "По с. Палевицы", "с.Палевицы-д.Сотчемвыв", "По д. Сотчемвыв" и "Подъезд к д. Гавриловка", общей протяженностью более 2,5 километра.

В Удорском районе в планах ремонт участка "Подъезд к д. Усть-Вачерга" длиной 1,79 километра и дороги "По с. Кослан" длиной 0,8 километра.

В Сосногорском районе обновление ждет "Подъезд к гаражному комплексу г. Сосногорск" (ул. Горького)» длиной 0,3 км, "По с. Усть-Ухта" протяженностью 1 км и "Подъезд к электроподстанции пст. Верхнеижемский" длиной 0,2 км.

В Усогорском районе запланирован ремонт участка "Подъезд к автодороге республиканского значения Кослан-Усогорск-Благоево" протяженностью 0,85 км, а также "Объездная дорога пгт. Усогорск" длиной 0,34 км.

В Междуреченске будет приведён в порядок участок дороги "По пгт. Междуреченск" длиной 0,25 км.

Реализация намеченных мер позволит не только улучшить качество дорожного покрытия и привести дороги в соответствие с нормами, но и значительно повысить безопасность перевозок учащихся.

Напомним, ранее сообщалось, что передвижные асфальтобетонные заводы показали свою эффективность в Республике Коми.

