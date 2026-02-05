Передвижные асфальтобетонные заводы показали свою эффективность в Республике Коми

ГКУ РК «Управление автомобильных дорог Республики Коми»

Они помогают оптимизировать процесс ремонта дорог в отдаленных районах. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Эдуард Слабиков. В прошлом году, в рамках инициативы по улучшению качества дорожного покрытия, два мобильных АБЗ введены в эксплуатацию в Удорском и Печорском районах. Эти установки позволяют производить асфальтобетон непосредственно на месте проведения работ.

По словам Слабикова, ключевым преимуществом передвижных заводов является их мобильность и возможность оперативной передислокации между объектами. Кроме того, они поддерживают технологию рециклинга старого асфальта, что существенно снижает издержки производства, минимизирует логистические затраты и ускоряет доставку готовой продукции. В отличие от стационарных аналогов, передвижные АБЗ не требуют сложной предварительной разборки при перемещении.

Производительность каждого завода превышает 100 тонн высококачественной асфальтобетонной смеси в час. В текущем году заводы продолжат свою работу на прежних локациях, но, при необходимости, могут быть оперативно перебазированы в другие нуждающиеся районы.