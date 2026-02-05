32% сыктывкарцев готовы согласиться на зарплату в "конвертах"

По данным исследования, около трети респондентов могут согласиться на зарплату "в конвертах".

Свыше 40% работающих горожан отвергают предложения о трудоустройстве с "серыми" выплатами или неофициальным оформлением. Такую статистику приводит "Суперджоб".

Опрос выявил гендерные различия: среди мужчин доля готовых к неофициальной оплате труда выше, чем среди женщин (35% против 27%). Почти половина опрошенных сыктывкарок (49%) подчёркивает важность соблюдения трудового законодательства при выборе работы.

Особую группу риска составляют соискатели старше 45 лет: 38% из них потенциально согласны на зарплату "в конверте". Молодёжь до 35 лет проявляет меньшую склонность к подобным схемам (31%).

Исследование показало, что лица с высшим образованием чаще отказываются от "серых" схем оплаты труда, чем граждане со средним профессиональным образованием.

Опрос проводился с 27 января по 2 февраля 2026 года.

