В Коми мужчина лишился сбережений, пытаясь снять с себя "порчу"

В полицию Печоры обратился 49-летний мужчина, ставший жертвой мошеннической схемы. По словам пострадавшего, он увидел рекламное объявление об оказании экстрасенсорных услуг в известном видеохостинге. Об этом сообщает МВД по Коми.

В заманчивом ролике некая ясновидящая обещала помощь в решении любых жизненных проблем тем, кто оперативно откликнется на её предложение. Заинтересовавшись, мужчина позвонил по указанному телефону и поделился с "провидицей" своими проблемами в семейной жизни.