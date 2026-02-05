В Коми мужчина лишился сбережений, пытаясь снять с себя "порчу"
- 10:45 5 февраля
- Инесса Богатая
В полицию Печоры обратился 49-летний мужчина, ставший жертвой мошеннической схемы. По словам пострадавшего, он увидел рекламное объявление об оказании экстрасенсорных услуг в известном видеохостинге. Об этом сообщает МВД по Коми.
В заманчивом ролике некая ясновидящая обещала помощь в решении любых жизненных проблем тем, кто оперативно откликнется на её предложение. Заинтересовавшись, мужчина позвонил по указанному телефону и поделился с "провидицей" своими проблемами в семейной жизни.
Лжеэкстрасенс убедила заявителя в наличии на нём порчи. Она предложила провести специальные обряды для снятия негативного воздействия, попросив оплатить необходимые для этого ритуала предметы. Доверившись мошеннице, житель Печоры перевёл ей 37 тысяч рублей, прежде чем осознал, что стал жертвой обмана.
По данному инциденту возбуждено уголовное дело.
