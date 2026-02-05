Пострадали шесть машин и два человека: стали известны подробности массовой аварии на трассе в Коми

В Сысольском районе зафиксирована крупная автомобильная авария. В ней пострадали шесть машин. О деталях сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД по региону.

Накануне, в 13:45, водитель автомобиля Geely 1975 года рождения, следуя по трассе Чебоксары — Йошкар-Ола — Киров — Сыктывкар в направлении от Кирова к Сыктывкару, на 713-м километре не соблюдал безопасную дистанцию. Это привело к столкновению с ехавшей впереди "ГАЗелью" Next, которая в свою очередь врезалась в припаркованный на обочине Volkswagen Polo. Polo по инерции столкнулся с двигавшимся впереди Daewoo Nexia, который затем задел Hyundai Solaris. Последний автомобиль совершил столкновение с находившимся впереди Mercedes-Benz.