Пострадали шесть машин и два человека: стали известны подробности массовой аварии на трассе в Коми
- 09:40 5 февраля
- Инесса Богатая
В Сысольском районе зафиксирована крупная автомобильная авария. В ней пострадали шесть машин. О деталях сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД по региону.
Накануне, в 13:45, водитель автомобиля Geely 1975 года рождения, следуя по трассе Чебоксары — Йошкар-Ола — Киров — Сыктывкар в направлении от Кирова к Сыктывкару, на 713-м километре не соблюдал безопасную дистанцию. Это привело к столкновению с ехавшей впереди "ГАЗелью" Next, которая в свою очередь врезалась в припаркованный на обочине Volkswagen Polo. Polo по инерции столкнулся с двигавшимся впереди Daewoo Nexia, который затем задел Hyundai Solaris. Последний автомобиль совершил столкновение с находившимся впереди Mercedes-Benz.
Травмы получили водитель Daewoo Nexia 1982 года рождения (предположительно черепно-мозговая травма и сотрясение мозга) и его пассажир 1989 года рождения (также предположительно черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ссадина на переносице). Несмотря на травмы, госпитализация им не понадобилась. Сообщается, что оба были пристёгнуты ремнями безопасности.
Водитель Geely, имеющий водительский стаж с 1998 года, отказался пройти медицинское освидетельствование. Его транспортное средство эвакуировано на специализированную стоянку.
В связи с произошедшим массовым ДТП прокуратурой Сысольского района инициирована проверка.
