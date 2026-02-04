Загруженность спортивных сооружений в Коми достигла в среднем 76%
- 05:00 4 февраля
- Инесса Богатая
Это превышает среднероссийский уровень в 74%. Положительная динамика, по мнению ведомства, свидетельствует об эффективном использовании спортивной инфраструктуры республики, как для подготовки спортсменов, так и для привлечения населения к занятиям физкультурой и спортом. Об этом сообщает "БНК" со ссылкой на Минспорта.
Отмечается, что на уровень загруженности влияют различные факторы, включая тип объекта, его вместимость, график работы, продолжительность тренировок, реализацию дополнительных образовательных программ и численность населения. 100% загрузка возможна только при круглосуточной работе спортивных объектов в течение всего года.
В министерстве подчеркнули, что спортивные сооружения эффективно используются во всех муниципалитетах, с показателями загруженности, варьирующимися от 55% в Сысольском районе до 95% в Усинске. Ведомство заверило, что даже объекты с более низкими показателями загруженности не простаивают без дела.
Для дальнейшего повышения загруженности объектов министерство реализует новые инициативы. Так, с 2025 года во всех муниципалитетах действует проект "Я. Ты. Спорт", направленный на обеспечение доступа к спорту для людей с ограниченными возможностями.
По данным Минспорта Коми, в регионе насчитывается более 2200 спортивных объектов. 108 из них нуждаются в капитальном ремонте, который проводится за счет средств республиканского и местных бюджетов, в рамках проекта "Народный бюджет" и с привлечением спонсоров.
В 2025 году в рамках "Народного бюджета" было отремонтировано 10 объектов, при поддержке партнеров – еще пять. Кроме того, благодаря федеральному финансированию был проведен капитальный ремонт трех муниципальных объектов в Воркуте.
