Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

В Сыктывкаре Госавтоинспекция провела акцию "Чай безопасности", предложив водителям согревающий напиток прямо на дорогах в морозные дни

В Сыктывкаре Госавтоинспекция провела акцию "Чай безопасности", предложив водителям согревающий напиток прямо на дорогах в морозные дниФото ГИБДД по Сыктывкару

Автоинспекторы раздавали чай из термосов в брендированных стаканчиках с призывом "не спеши…", дополненных наклейками с правилами дорожного движения. Даже на пакетиках сахара были размещены мотивирующие надписи.

Акция стала символом внимания к водителям и способом напомнить о необходимости соблюдения ПДД.

Главная задача инициативы – акцентировать внимание на важности соблюдения режима труда и отдыха, взаимопомощи и неукоснительного соблюдения правил дорожного движения.

Особое внимание уделили водителям большегрузов, которые проводят много времени за рулем в сложных зимних условиях.

Водители встретили акцию с благодарностью. Один из водителей из Удмуртии отметил, что впервые сталкивается с таким проявлением заботы и был приятно удивлен. Другой признался, что устал и замерз, так как только что закончил ремонт автомобиля.

Участники акции благодарили сотрудников ГИБДД и передавали добрые пожелания коллегам по радиосвязи.

Профилактическое мероприятие превратилось в жест доброй воли и человечности. Акция показала, как важно поддерживать друг друга в дороге, поскольку безопасность начинается с простого шага навстречу другому.

Представители пропаганды безопасности дорожного движения подчеркнули важность акции:

Повышение информированности: Регулярное напоминание правил снижает риск ДТП.

Психологический комфорт: Возможность согреться повышает концентрацию водителей.

Формирование позитивного имиджа: доброжелательное отношение укрепляет доверие к правоохранительным органам.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сыктывкаре снимают карантин в двух школах.

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+