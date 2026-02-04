В Сыктывкаре Госавтоинспекция провела акцию "Чай безопасности", предложив водителям согревающий напиток прямо на дорогах в морозные дни
- 04:30 4 февраля
- Инесса Богатая
Автоинспекторы раздавали чай из термосов в брендированных стаканчиках с призывом "не спеши…", дополненных наклейками с правилами дорожного движения. Даже на пакетиках сахара были размещены мотивирующие надписи.
Акция стала символом внимания к водителям и способом напомнить о необходимости соблюдения ПДД.
Главная задача инициативы – акцентировать внимание на важности соблюдения режима труда и отдыха, взаимопомощи и неукоснительного соблюдения правил дорожного движения.
Особое внимание уделили водителям большегрузов, которые проводят много времени за рулем в сложных зимних условиях.
Водители встретили акцию с благодарностью. Один из водителей из Удмуртии отметил, что впервые сталкивается с таким проявлением заботы и был приятно удивлен. Другой признался, что устал и замерз, так как только что закончил ремонт автомобиля.
Участники акции благодарили сотрудников ГИБДД и передавали добрые пожелания коллегам по радиосвязи.
Профилактическое мероприятие превратилось в жест доброй воли и человечности. Акция показала, как важно поддерживать друг друга в дороге, поскольку безопасность начинается с простого шага навстречу другому.
Представители пропаганды безопасности дорожного движения подчеркнули важность акции:
Повышение информированности: Регулярное напоминание правил снижает риск ДТП.
Психологический комфорт: Возможность согреться повышает концентрацию водителей.
Формирование позитивного имиджа: доброжелательное отношение укрепляет доверие к правоохранительным органам.
