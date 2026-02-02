Делегация из Сыктывкара отметила вековой юбилей общества глухих в Петербурге

Делегация из Сыктывкара приняла участие в торжествах по случаю столетия Всероссийского общества глухих. Мероприятие состоялось в Санкт-Петербурге, собрав команды десяти регионов Северо-Западного федерального округа. Об этом сообщает Минобрнауки республики.

Педагоги и воспитанники специальной школы-интерната представили Коми на масштабном федеральном празднике.

Регион на знаковом событии представляли сотрудники и воспитанники Специальной школы-интерната №4. Возглавила группу педагог Елена Скорнякова, известная своей активной работой в сфере поддержки и социальной адаптации людей с ОВЗ. Визит в культурную столицу страны стал для сыктывкарцев возможностью обменяться профессиональным опытом и установить новые контакты.

Программа юбилейных торжеств оказалась насыщенной и разнообразной. Центральным элементом праздника стали яркие выступления творческих коллективов, в которые входят люди с ограниченными возможностями по слуху. Их музыкальные и хореографические номера, адаптированные для восприятия, вызвали искренний эмоциональный отклик у всей аудитории.

Участие сыктывкарской делегации подчеркивает вовлеченность Коми в общероссийские процессы, направленные на создание инклюзивной среды. Посещение таких форумов позволяет перенимать передовые практики работы, которые в дальнейшем можно применять в местных образовательных и социальных учреждениях для улучшения качества жизни сообщества.

