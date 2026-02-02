Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Приставы Коми организовали выезд из России 65 мигрантов

Приставы Коми организовали выезд из России 65 мигрантовФото УФССП по Коми

Нарушителей законодательства из восьми государств отправили из республики на родину с запретом возвращения.

В прошлом году приставы Коми обеспечили перемещение за пределы Российской Федерации шестидесяти пяти иностранных граждан. Эту работу проводили сотрудники отдела по обеспечению установленного порядка деятельности судов Отделения специального назначения регионального УФССП, как следует из официального сообщения ведомства.

Нарушителями миграционных правил оказались жители восьми государств. В списке не только страны СНГ, такие как Азербайджан, Белоруссия, Казахстан и Таджикистан, но и более отдалённые Египет и Афганистан. После решения суда о принудительном выдворении и наложения штрафов эти люди были помещены в Центр временного содержания при Ухтинском ОМВД.

Задача приставов заключалась в организованной и безопасной транспортировке каждого человека до пунктов пропуска через границу. Основной путь лежал через крупнейшие аэропорты страны: "Внуково", "Шереметьево" и "Пулково". Сотрудники сопровождали мигрантов на всём маршруте, обеспечивая точное исполнение постановления.

Среди возвращённых на родину лишь две женщины — гражданки Таджикистана и Узбекистана. Возрастной диапазон депортированных весьма широк. Самому старшему участнику этих событий, мужчине 1965 года рождения, пришлось вернуться в Армению. Самый молодой, 2006 года рождения, отправился в Узбекистан.

Важным правовым последствием для каждого из этих шестидесяти пяти человек стал автоматический запрет на въезд в Российскую Федерацию. Срок действия этого ограничения составляет пять лет. Данная мера является дополнительным элементом административного наказания за несоблюдение миграционного режима.

Совсем недавно мы рассказали о том, что аэропорт Сыктывкара ожидает капитальная модернизация в 2026-м.

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+