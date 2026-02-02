Приставы Коми организовали выезд из России 65 мигрантов

В прошлом году приставы Коми обеспечили перемещение за пределы Российской Федерации шестидесяти пяти иностранных граждан. Эту работу проводили сотрудники отдела по обеспечению установленного порядка деятельности судов Отделения специального назначения регионального УФССП, как следует из официального сообщения ведомства.

Нарушителей законодательства из восьми государств отправили из республики на родину с запретом возвращения.

Нарушителями миграционных правил оказались жители восьми государств. В списке не только страны СНГ, такие как Азербайджан, Белоруссия, Казахстан и Таджикистан, но и более отдалённые Египет и Афганистан. После решения суда о принудительном выдворении и наложения штрафов эти люди были помещены в Центр временного содержания при Ухтинском ОМВД.

Задача приставов заключалась в организованной и безопасной транспортировке каждого человека до пунктов пропуска через границу. Основной путь лежал через крупнейшие аэропорты страны: "Внуково", "Шереметьево" и "Пулково". Сотрудники сопровождали мигрантов на всём маршруте, обеспечивая точное исполнение постановления.

Среди возвращённых на родину лишь две женщины — гражданки Таджикистана и Узбекистана. Возрастной диапазон депортированных весьма широк. Самому старшему участнику этих событий, мужчине 1965 года рождения, пришлось вернуться в Армению. Самый молодой, 2006 года рождения, отправился в Узбекистан.

Важным правовым последствием для каждого из этих шестидесяти пяти человек стал автоматический запрет на въезд в Российскую Федерацию. Срок действия этого ограничения составляет пять лет. Данная мера является дополнительным элементом административного наказания за несоблюдение миграционного режима.

