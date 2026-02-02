Логотип новостного портала Прогород
Аэропорт Сыктывкара ожидает капитальная модернизация в 2026-м

Аэропорт Сыктывкара ожидает капитальная модернизация в 2026-мФото из архива редакции

Власти региона подвели итоги строительного года и представили планы на ближайшую перспективу, среди которых — обновление сразу трех воздушных гаваней в городах республики.

В Коми состоялось значимое событие в сфере государственного управления — первые Январские слушания, инициированные Ростиславом Гольдштейном. Особое внимание уделили развитию транспортной сети.

Как следует из информации, опубликованной на официальном интернет-портале Коми, с отчетным докладом выступил заместитель Председателя Правительства региона Эдуард Слабиков. Он отметил, что строительная отрасль завершила 2025 год с положительной динамикой по основным показателям, включая объем введенного жилья, состояние дорог и расселение граждан из аварийного фонда.

В сфере транспорта были достигнуты конкретные результаты. В прошлом году в эксплуатацию ввели 226 километров автомобильных дорог, что является рекордным показателем за последние годы. Завершили реконструкцию и ремонт семи мостов, обустроили 42 километра наружного освещения и 2 километра тротуаров. Всего в регионе в 2025 году функционировало 27 авиационных, 9 железнодорожных, 4 водных и 234 автомобильных маршрута.

Важным направлением на текущий год станет модернизация авиационной инфраструктуры. В план мероприятий по капитальному ремонту включили аэропорты трех городов: Сыктывкара, Ухты и Усинска. Это позволит повысить безопасность, комфорт и пропускную способность этих ключевых транспортных узлов.

Среди стратегических приоритетов на ближайшие три года также назвали улучшение дорожных связей между муниципалитетами, чтобы комфортно было передвигаться не только по воздуху, но и земле.

К предыдущим новостям: ранее мы писали о том, что в Сыктывкаре завершили расследование дела о покушении на сбыт килограмма наркотика.

