В Сыктывкаре завершили расследование дела о покушении на сбыт килограмма наркотика

В столице Коми завершили расследование уголовного дела местного жителя, который, по версии следствия, участвовал в деятельности ОПГ, занимавшейся распространением наркотиков. Материалы с заключением утвердили и направили в суд для рассмотрения по существу.

Мужчина, начавший с личного потребления запрещенных веществ, внес залог для работы в интернет-магазине и был задержан уже в качестве закладчика.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры республики, фигурантом является 32-летний сыктывкарец. Ему предъявляют обвинения по двум статьям УК РФ. Первая – покушение на незаконное распространение психоактивных веществ в крупном размере, совершенный организованной группой с использованием интернета. Вторая – незаконное приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта.

Следствие установило, что мужчина изначально приобретал их в сети для собственного употребления. Однако впоследствии он принял решение перейти к криминальной деятельности и стал так называемым «закладчиком». Для этого он внес организаторам преступного сообщества залог в размере пяти тысяч рублей. После этого через анонимную переписку в мессенджерах он начал получать от оператора координаты тайников, в которых находились крупные партии.

Маршрут его действий был отработан. Он забирал пакеты с веществом, привозил их к себе домой, где самостоятельно расфасовывал на мелкие дозы. Затем их он раскладывал в подъездах жилых домов в разных районах Сыктывкара для дальнейшей дистанционной продажи конечным потребителям. Вознаграждение за свою работу он получал как в денежной форме, так и в виде порций дурмана.

Криминальная деятельность прервалась в июне 2025 года. После того как мужчина забрал в Эжвинском районе города очередную партию общей массой около одного килограмма, он был задержан сотрудниками полиции, которые вели оперативную разработку канала поставок.

В ходе следствия сыктывкарец полностью признал свою вину в содеянном. Работу по делу проводила следственная часть СУ МВД по Коми. Теперь материалы направлены в Эжвинский районный суд Сыктывкара, где будет определена мера наказания.

