Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

В Сыктывкаре завершили расследование дела о покушении на сбыт килограмма наркотика

В Сыктывкаре завершили расследование дела о покушении на сбыт килограмма наркотикаФото из архива редакции

Мужчина, начавший с личного потребления запрещенных веществ, внес залог для работы в интернет-магазине и был задержан уже в качестве закладчика.

В столице Коми завершили расследование уголовного дела местного жителя, который, по версии следствия, участвовал в деятельности ОПГ, занимавшейся распространением наркотиков. Материалы с заключением утвердили и направили в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры республики, фигурантом является 32-летний сыктывкарец. Ему предъявляют обвинения по двум статьям УК РФ. Первая – покушение на незаконное распространение психоактивных веществ в крупном размере, совершенный организованной группой с использованием интернета. Вторая – незаконное приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта.

Следствие установило, что мужчина изначально приобретал их в сети для собственного употребления. Однако впоследствии он принял решение перейти к криминальной деятельности и стал так называемым «закладчиком». Для этого он внес организаторам преступного сообщества залог в размере пяти тысяч рублей. После этого через анонимную переписку в мессенджерах он начал получать от оператора координаты тайников, в которых находились крупные партии.

Маршрут его действий был отработан. Он забирал пакеты с веществом, привозил их к себе домой, где самостоятельно расфасовывал на мелкие дозы. Затем их он раскладывал в подъездах жилых домов в разных районах Сыктывкара для дальнейшей дистанционной продажи конечным потребителям. Вознаграждение за свою работу он получал как в денежной форме, так и в виде порций дурмана.

Криминальная деятельность прервалась в июне 2025 года. После того как мужчина забрал в Эжвинском районе города очередную партию общей массой около одного килограмма, он был задержан сотрудниками полиции, которые вели оперативную разработку канала поставок. 

В ходе следствия сыктывкарец полностью признал свою вину в содеянном. Работу по делу проводила следственная часть СУ МВД по Коми. Теперь материалы направлены в Эжвинский районный суд Сыктывкара, где будет определена мера наказания.

Для тех, кто пропустил: ранее мы писали о том, что в Коми за неделю ОРВИ заболели почти 7 тысяч человек, половина из них – дети.

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+