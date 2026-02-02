С 1 февраля жители Коми получат увеличенные социальные выплаты

В Коми с начала февраля вступили в силу изменения в размерах ряда выплат, которые получают тысячи жителей региона. Местное Отделение Социального фонда России провело их плановое повышение. Все положенные суммы перечислят в обновленном размере автоматически, без необходимости подачи дополнительных заявлений от граждан.

Отделение СФР по республике проиндексировало на 5, 6% маткапитал, пособия на детей, финансовую помощь льготникам и компенсации пострадавшим на производстве.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в первую очередь изменения коснулись ежемесячных денежных выплат, которые получают федеральные льготники. К этой категории относятся участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, граждане с инвалидностью всех групп, дети-инвалиды, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, Герои СССР, России и Социалистического Труда. Всего выплаты в увеличенном размере начнут поступать почти 78, 5 тысячи человек.

Существенно выросли суммы материнского капитала. После индексации размер финансовой поддержки при рождении первого ребенка составляет 728 921 рубль 90 копеек. Если выплата на первого ребенка не назначалась, то при появлении в семье второго малыша родители получат право на 963 243 рубля 17 копеек. Такую же сумму получат семьи при рождении 3-го или последующего ребенка, если до этого они не обращались за данной мерой поддержки. Напомним, что в 2025 году в регионе выдали 3 230 таких сертификатов.

Индексация также затронула ежемесячные и единовременные пособия, связанные с детьми. Минимальная сумма по уходу за ребенком до 1, 5 лет для неработающих родителей теперь равна 10 669 рублям 64 копейкам, а максимальная – 21 339 рублям 29 копейкам. Единовременная выплата при рождении или передаче ребенка на воспитание в семью составляет 28 450 рублей 45 копеек. Для семей, усыновляющих ребенка-инвалида, ребенка старше 8 лет или сразу нескольких братьев и сестер, установлена единовременная выплата в размере 217 384 рублей 58 копеек. Важно, что на все детские пособия в Коми дополнительно начисляется районный коэффициент.

Повышение коснулось и страховых выплат гражданам, пострадавшим на производстве. Максимальный размер теперь равен 163 596 рублям 34 копейкам, а максимальная ежемесячная сумма составляет 125 789 рублей 16 копеек. Также увеличен потолок пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на рабочем месте или профзаболеванием – до 503 156 рублей 64 копеек за полный календарный месяц. Для уточнения информации граждане могут обращаться в единый контакт-центр СФР по бесплатному номеру 8-800-10-000-01.

