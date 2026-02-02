Логотип новостного портала Прогород
Сыктывкарка пойдет под суд за жестокое обращение с животными в Выльгорте

Сыктывкарка пойдет под суд за жестокое обращение с животными в ВыльгортеФото из архива редакции

Женщина, занимавшаяся передержкой питомцев, перестала кормить и поить более двадцати особей, в результате чего часть из них погибла, а остальные оказались в состоянии крайнего истощения.

В Сыктывдинском районе завершили расследование уголовного дела, которое шокировало общественность своей жестокостью. Материалы уже передали в судебную инстанцию для рассмотрения.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сыктывдинского района, обвинительное заключение утверждено в отношении 37-летней сыктывкарки. Ее действия квалифицировали по статье, предусматривающей ответственность за жестокое обращение с животными, причинение им боли и страданий, а также повлекшее гибель и увечья.

По версии следствия, женщина в течение нескольких месяцев – с февраля по июнь 2025 года – осуществляла на территории села Выльгорт деятельность по передержке чужих питомцев, а также содержала собственных. Под ее опекой на тот момент находились 22 собаки, 5 кур и одна коза. Однако в какой-то момент она полностью прекратила обеспечивать всех этих живых существ элементарным уходом: пищей и водой.

Последствием такого бессердечного отношения стала гибель восьми собак. Остальные животные, находившиеся на попечении обвиняемой, оказались в состоянии крайнего истощения с критической потерей массы тела.

В ходе предварительного следствия подозреваемая свою вину не признала. Она настаивала на своей версии, утверждая, что исправно кормила и ухаживала за всеми, а причиной их смерти стали различные заболевания. Однако собранные следственными органами доказательства, включая ветеринарные заключения и показания свидетелей, противоречат этим заявлениям и легли в основу заключения.

Расследование данного дела проводили сотрудники отдела МВД России по Сыктывдинскому району. Теперь суд рассмотрит материалы по существу и вынесет приговор. Данный же случай вновь обращает внимание на проблему ответственности передержек и необходимость усиления контроля за их деятельностью, чтобы подобные трагедии не повторялись.

