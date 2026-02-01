В Коми растет число индивидуальных инвестиционных счетов

За год количество владельцев ИИС выросло на 3,3%, а общий объем активов – на 15,2%. Это объясняется как интересом к инструменту со стороны клиентов брокеров, так и притоком новых средств и положительной переоценкой российских ценных бумаг. Об этом пишет Минфин региона, ссылаясь на пресс-службу отделения Банка России по Коми.

По данным регионального отделения Банка России, в третьем квартале 2025 года общее число ИИС, принадлежащих жителям республики, превысило 43,3 тысячи. Суммарный объем активов на этих счетах достиг 3,9 миллиарда рублей.

Подавляющее большинство индивидуальных инвестиционных счетов (около 96%) являются брокерскими, причем основная их часть открыта в банках (89%). В среднем на них жители Коми держат около 86,3 тысячи рублей.

Некоторые предпочитают доверительное управление своими ИИС. Этим сервисом воспользовались 1,6 тысячи человек, а средняя сумма активов в управлении составляет 191 тысячу рублей.

На фоне ожиданий дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России инвесторы проявляют устойчивый интерес к рублевым облигациям и ценным бумагам компаний с высоким кредитным рейтингом. Кроме того, растет популярность фондов денежного рынка, предлагающих более высокую доходность по сравнению с банковскими депозитами.

