В Коми растет число индивидуальных инвестиционных счетов
- 21:45 1 февраля
- Анастасия Амелькина
По данным регионального отделения Банка России, в третьем квартале 2025 года общее число ИИС, принадлежащих жителям республики, превысило 43,3 тысячи. Суммарный объем активов на этих счетах достиг 3,9 миллиарда рублей.
За год количество владельцев ИИС выросло на 3,3%, а общий объем активов – на 15,2%. Это объясняется как интересом к инструменту со стороны клиентов брокеров, так и притоком новых средств и положительной переоценкой российских ценных бумаг. Об этом пишет Минфин региона, ссылаясь на пресс-службу отделения Банка России по Коми.
Подавляющее большинство индивидуальных инвестиционных счетов (около 96%) являются брокерскими, причем основная их часть открыта в банках (89%). В среднем на них жители Коми держат около 86,3 тысячи рублей.
Некоторые предпочитают доверительное управление своими ИИС. Этим сервисом воспользовались 1,6 тысячи человек, а средняя сумма активов в управлении составляет 191 тысячу рублей.
На фоне ожиданий дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России инвесторы проявляют устойчивый интерес к рублевым облигациям и ценным бумагам компаний с высоким кредитным рейтингом. Кроме того, растет популярность фондов денежного рынка, предлагающих более высокую доходность по сравнению с банковскими депозитами.
