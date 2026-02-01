В Сыктывкаре вновь пытаются продать помещение в историческом здании

Здание, являющееся одной из архитектурных доминант города и объектом культурного наследия, уже второй год не может найти нового владельца для помещения на первом этаже площадью 102 квадратных метра. Об этом пишет БНК .

В столице Коми продолжается поиск покупателя для коммерческого помещения в знаменитом "доме под шпилем", расположенном по адресу: улица Карла Маркса, 212.

Первая попытка продать недвижимость состоялась весной 2024 года. Тогда начальная цена составляла 9,6 миллиона рублей. Однако из-за отсутствия заявок аукцион был признан несостоявшимся.

Летом того же года последовала еще одна попытка, уже с незначительным снижением цены до 9,1 миллиона рублей. Но и она не увенчалась успехом. В мае 2025 года помещение вновь выставили на торги, снизив начальную цену до 8,9 миллиона рублей. Ситуация осталась прежней – покупателей не нашлось.

Аукцион, проведенный в августе 2025 года, также не принес результатов. И вот, в январе этого года, предпринята уже пятая попытка продать помещение. Цена осталась на уровне 8,9 миллиона рублей. Подведение итогов аукциона запланировано на конец февраля.

