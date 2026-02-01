В Сыктывкаре вновь пытаются продать помещение в историческом здании
- 20:30 1 февраля
- Анастасия Амелькина
В столице Коми продолжается поиск покупателя для коммерческого помещения в знаменитом "доме под шпилем", расположенном по адресу: улица Карла Маркса, 212.
Здание, являющееся одной из архитектурных доминант города и объектом культурного наследия, уже второй год не может найти нового владельца для помещения на первом этаже площадью 102 квадратных метра. Об этом пишет БНК.
Первая попытка продать недвижимость состоялась весной 2024 года. Тогда начальная цена составляла 9,6 миллиона рублей. Однако из-за отсутствия заявок аукцион был признан несостоявшимся.
Летом того же года последовала еще одна попытка, уже с незначительным снижением цены до 9,1 миллиона рублей. Но и она не увенчалась успехом. В мае 2025 года помещение вновь выставили на торги, снизив начальную цену до 8,9 миллиона рублей. Ситуация осталась прежней – покупателей не нашлось.
Аукцион, проведенный в августе 2025 года, также не принес результатов. И вот, в январе этого года, предпринята уже пятая попытка продать помещение. Цена осталась на уровне 8,9 миллиона рублей. Подведение итогов аукциона запланировано на конец февраля.
