Власти одного из районов Коми выплатят компенсацию женщине за укус собаки

Инцидент произошел в августе 2025 года на улице Пионерской в городе Емва. Как установил суд, бродячая собака нанесла женщине телесные повреждения, выразившиеся в укушенной ране, после чего ей потребовалась медицинская помощь и амбулаторное лечение.

Согласно законодательству Российской Федерации, а именно статье 230 Гражданского кодекса РФ, органы местного самоуправления несут ответственность за розыск владельцев безнадзорных животных. При определенных обстоятельствах такие животные могут переходить в муниципальную собственность.

Несмотря на заявления представителя администрации о проводимых мероприятиях по отлову бродячих животных, суд установил, что в августе 2025 года, когда произошел инцидент, отлов в городе Емва не осуществлялся.

Суд пришел к выводу, что администрация не обеспечила должный мониторинг численности бездомных животных и контроль за исполнением контракта на их отлов и содержание. Принимая во внимание физические и моральные страдания пострадавшей, а также тяжесть полученных повреждений, суд вынес решение о денежной компенсации.

Стоит отметить, что данное решение суда пока не вступило в законную силу.

