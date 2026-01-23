Логотип новостного портала Прогород
Власти одного из районов Коми выплатят компенсацию женщине за укус собаки

Власти одного из районов Коми выплатят компенсацию женщине за укус собаки Фото "Про Город"

Княжпогостский районный суд обязал администрацию муниципального округа "Княжпогостский" компенсировать вред местной жительнице. Сумма составила 20 тысяч рублей.

Инцидент произошел в августе 2025 года на улице Пионерской в городе Емва. Как установил суд, бродячая собака нанесла женщине телесные повреждения, выразившиеся в укушенной ране, после чего ей потребовалась медицинская помощь и амбулаторное лечение.

Согласно законодательству Российской Федерации, а именно статье 230 Гражданского кодекса РФ, органы местного самоуправления несут ответственность за розыск владельцев безнадзорных животных. При определенных обстоятельствах такие животные могут переходить в муниципальную собственность.

Несмотря на заявления представителя администрации о проводимых мероприятиях по отлову бродячих животных, суд установил, что в августе 2025 года, когда произошел инцидент, отлов в городе Емва не осуществлялся.

Суд пришел к выводу, что администрация не обеспечила должный мониторинг численности бездомных животных и контроль за исполнением контракта на их отлов и содержание. Принимая во внимание физические и моральные страдания пострадавшей, а также тяжесть полученных повреждений, суд вынес решение о денежной компенсации.

Стоит отметить, что данное решение суда пока не вступило в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сыктывкаре задержали чиновника из мэрии за взятки.

