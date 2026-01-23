В Сыктывкаре задержали чиновника из мэрии за взятки

Следственный комитет возбудил дело в отношении руководителя Управления по делам ГО и ЧС города. Его подозревают в получении крупной взятки, а также троих представителей коммерческих структур, которых подозревают в подкупе должностного лица. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Следствие полагает, что в период с 2022 по 2023 год глава Управления получил от бизнесменов, действовавших сообща, крупную денежную сумму в качестве взятки. Взамен чиновник должен был обеспечить беспрепятственную приемку работ по муниципальным контрактам на ремонт пожарных водоемов и согласовывать документы для оплаты, несмотря на то, что работы не были выполнены в полном объеме.