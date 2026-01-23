В Коми иномарка сбила женщину прямо во дворе дома
- 10:45 23 января
- Инесса Богатая
В Ухте 22 января зафиксировано дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал пешеход. Информацию об инциденте сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД.
Согласно данным, в 08:55 утра водитель автомобиля Kia Rio, мужчина 1984 года рождения, совершая движение задним ходом во дворе дома номер 75 по проспекту Ленина, проявил невнимательность и не удостоверился в отсутствии пешеходов. В результате он совершил наезд на женщину, пересекавшую проезжую часть позади автомобиля, слева направо относительно направления движения транспортного средства.
Пострадавшая, женщина 1997 года рождения, получила закрытую травму живота, однако от госпитализации она отказалась.
Водительский стаж виновника ДТП составляет 10 лет, начиная с 2014 года.
