В Коми мать троих детей поплатилась за пьяную езду: суд конфисковал ее Volkswagen Jetta
- 09:55 23 января
- Инесса Богатая
В Ухте женщина столкнулась с суровым наказанием за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Как сообщает пресс-служба судов Коми, суд принял решение о конфискации ее автомобиля Volkswagen Jetta.
Инцидент произошел в августе 2025 года. Женщина, ранее уже привлекавшаяся к ответственности за аналогичное правонарушение, вновь села за руль в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования на месте и медицинского осмотра она отказалась.
В ходе судебного разбирательства ухтинка признала свою вину. Суд учел смягчающие обстоятельства, такие как наличие троих детей на иждивении, положительные характеристики и раскаяние. Отягчающих обстоятельств установлено не было.
Сыктывдинский районный суд признал ее виновной в повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ). Принимая во внимание смягчающие факторы, ее оштрафовали на 150 тысяч рублей и лишил права управления транспортными средствами на два года. Автомобиль Volkswagen Jetta конфискован в пользу государства.
Решение районного суда было обжаловано, но Верховный суд Республики Коми оставил приговор без изменений.
