Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

В Коми мать троих детей поплатилась за пьяную езду: суд конфисковал ее Volkswagen Jetta

В Коми мать троих детей поплатилась за пьяную езду: суд конфисковал ее Volkswagen JettaФото "Про Город"

В Ухте женщина столкнулась с суровым наказанием за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Как сообщает пресс-служба судов Коми, суд принял решение о конфискации ее автомобиля Volkswagen Jetta.

Инцидент произошел в августе 2025 года. Женщина, ранее уже привлекавшаяся к ответственности за аналогичное правонарушение, вновь села за руль в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования на месте и медицинского осмотра она отказалась.

В ходе судебного разбирательства ухтинка признала свою вину. Суд учел смягчающие обстоятельства, такие как наличие троих детей на иждивении, положительные характеристики и раскаяние. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Сыктывдинский районный суд признал ее виновной в повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ). Принимая во внимание смягчающие факторы, ее оштрафовали на 150 тысяч рублей и лишил права управления транспортными средствами на два года. Автомобиль Volkswagen Jetta конфискован в пользу государства.

Решение районного суда было обжаловано, но Верховный суд Республики Коми оставил приговор без изменений.

Напомним, ранее сообщаалось, что 61% сыктывкарцев не готовы идти на зарплатные уступки.

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+