В Коми мать троих детей поплатилась за пьяную езду: суд конфисковал ее Volkswagen Jetta

В Ухте женщина столкнулась с суровым наказанием за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Как сообщает пресс-служба судов Коми, суд принял решение о конфискации ее автомобиля Volkswagen Jetta.

Инцидент произошел в августе 2025 года. Женщина, ранее уже привлекавшаяся к ответственности за аналогичное правонарушение, вновь села за руль в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования на месте и медицинского осмотра она отказалась.