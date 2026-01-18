В Коми суд лишил родительских прав пару из-за оставленного в больнице ребенка
- 11:45 18 января
- Анастасия Амелькина
Ребенок родился в январе 2025 года. Мать не стала госпитализироваться для ухода за ним, и до марта малыш находился в перинатальном центре.
В Ижемском районе суд лишил родительских прав жителей, которые оставили своего новорожденного сына в больнице. Ребенок несколько месяцев находился в медицинском учреждении. Затем его перевели в детские больницы в Сыктывкаре и Ухте. Все это время родители, проживавшие в Ухте, не навещали ребенка и не интересовались его здоровьем. Об этом информирует пресс-служба судов Коми.
В течение шести месяцев родители не проявляли интереса к возвращению ребенка. Они не реагировали на попытки социальных служб связаться с ними и не участвовали в профилактической работе. Ранее мать малыша уже была лишена родительских прав на двух дочерей.
Сейчас над мальчиком установлена опека, он живет в семье, где также воспитываются его родные сестры. Суд, учитывая, что обвиняемые не забрали ребенка из больницы, не занимались его воспитанием и обеспечением, счел это уклонением от родительских обязанностей. Также жителей обязали выплачивать алименты на содержание сына. Решение суда еще не вступило в законную силу.
