В Коми суд лишил родительских прав пару из-за оставленного в больнице ребенка

Ребенок родился в январе 2025 года. Мать не стала госпитализироваться для ухода за ним, и до марта малыш находился в перинатальном центре.

В Ижемском районе суд лишил родительских прав жителей, которые оставили своего новорожденного сына в больнице. Ребенок несколько месяцев находился в медицинском учреждении. Затем его перевели в детские больницы в Сыктывкаре и Ухте. Все это время родители, проживавшие в Ухте, не навещали ребенка и не интересовались его здоровьем. Об этом информирует пресс-служба судов Коми.