В Коми жителям придется заплатить крупную сумму за продажу украденного топлива

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

Суд установил, что двое бывших работников договорились со своим знакомым о совместной краже топлива. Мужчины, работая с горючим, создавали неучтенные излишки, а их сообщник предоставлял емкости, искал покупателей и перевозил похищенное на продажу.

В республике вынесен приговор троим мужчинам, которые признаны виновными в хищении дизельного топлива в особо крупном размере из компании.

С ноября 2023 года по февраль 2024 года они слили и продали более 27 тонн дизельного топлива на сумму свыше 2 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.

Суд признал знакомого подозреваемых виновным в пособничестве и приговорил его к 1,5 годам колонии строгого режима. Работавшие в компании мужчины, учитывая их раскаяние и частичное возмещение ущерба, получили штрафы в размере 600 и 700 тысяч рублей соответственно.

Кроме того, суд постановил взыскать с осужденных солидарно 640 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба, нанесённого предприятию. Приговор пока не вступил в законную силу.

