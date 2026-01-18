В Сыктывкаре наметили планы на будущее духовно-нравственное воспитание школьников

Фото администрации Сыктывкара

В столице Коми состоялось заседание методического объединения учителей, преподающих социокультурный курс "Истоки". 18 педагогов собрались, чтобы обменяться опытом и наметить планы на следующий год. Ключевым моментом стал мастер-класс от учителя начальных классов из СОШ №1 и победителя конкурса "Лучший педагог - 2025". Он продемонстрировал, как "Истоки" можно эффективно использовать для духовно-нравственного воспитания детей, показывая, как курс помогает ученикам формировать собственные ценности и осознавать себя личностью. Об этом рассказали в администрации Сыктывкара.

Координатор курса, учитель из Русской гимназии, представила обзор работы методического объединения за прошедший год. Во время обсуждения педагоги проанализировали проведенные мероприятия, определили приоритеты и разработали план действий на 2026 год.

В завершение встречи самые активные учителя получили благодарственные письма от городского Центра развития образования за их вклад в развитие курса и активную методическую работу в 2025 году. Участники отметили важность курса "Истоки" в формировании духовно богатого и нравственно устойчивого поколения.