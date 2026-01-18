Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

В Сыктывкаре наметили планы на будущее духовно-нравственное воспитание школьников

В Сыктывкаре наметили планы на будущее духовно-нравственное воспитание школьниковФото администрации Сыктывкара

В столице Коми состоялось заседание методического объединения учителей, преподающих социокультурный курс "Истоки". 18 педагогов собрались, чтобы обменяться опытом и наметить планы на следующий год.

Ключевым моментом стал мастер-класс от учителя начальных классов из СОШ №1 и победителя конкурса "Лучший педагог - 2025". Он продемонстрировал, как "Истоки" можно эффективно использовать для духовно-нравственного воспитания детей, показывая, как курс помогает ученикам формировать собственные ценности и осознавать себя личностью. Об этом рассказали в администрации Сыктывкара.

Координатор курса, учитель из Русской гимназии, представила обзор работы методического объединения за прошедший год. Во время обсуждения педагоги проанализировали проведенные мероприятия, определили приоритеты и разработали план действий на 2026 год.

В завершение встречи самые активные учителя получили благодарственные письма от городского Центра развития образования за их вклад в развитие курса и активную методическую работу в 2025 году. Участники отметили важность курса "Истоки" в формировании духовно богатого и нравственно устойчивого поколения.

Ранее мы писали, что задолженность районов Коми составила 4 миллиарда 666 миллионов рублей.

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+