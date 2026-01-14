Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

В Коми школьница попалась на уловки интернет-мошенников, оформляя рассрочку за "подработку"

В Коми школьница попалась на уловки интернет-мошенников, оформляя рассрочку за "подработку"Фото "Про Город"

В полицию Воркуты поступило заявление от 40-летней местной жительницы. Как выяснили правоохранители, ее несовершеннолетняя дочь стала жертвой интернет-мошенников. О деталях передает пресс-служба МВД по Коми.

По данным ведомства, девятикласснице в мессенджер пришло сообщение с заманчивым предложением о подработке в интернете. Неизвестный предлагал школьнице писать отзывы на товары из интернет-магазина, обещая оплату в 400 рублей за каждый. При этом заказы нужно было оформлять в конкретный пункт выдачи в Краснодаре.

Девушка согласилась и заказала три музыкальные колонки на общую сумму более 40 тысяч рублей. Через некоторое время она отправила "работодателю" код для получения товара. Однако вместо обещанного вознаграждения, она получила уведомление об обмане. Потерпевшая рассказала обо всем матери, так как товары оформлены в рассрочку, а к личному кабинету привязана банковская карта родительницы.

Аналогичная ситуация произошла с 22-летней студенткой из Сыктывкара. Под предлогом заработка на маркетплейсе мошенники выманили у нее около 50 тысяч рублей. Сначала ей платили за "лайки" под товарами, выплатив около 3 тысяч рублей. Затем ей предложили выкупить кровать за 40 тысяч рублей. После выполнения задания стали поступать требования о новых, более крупных суммах. Только тогда девушка осознала, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ "Мошенничество".

Напомним, ранее сообщалось о ДТП под Ухтой.

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+