В Коми школьница попалась на уловки интернет-мошенников, оформляя рассрочку за "подработку"
- 12:45 14 января
- Инесса Богатая
В полицию Воркуты поступило заявление от 40-летней местной жительницы. Как выяснили правоохранители, ее несовершеннолетняя дочь стала жертвой интернет-мошенников. О деталях передает пресс-служба МВД по Коми.
По данным ведомства, девятикласснице в мессенджер пришло сообщение с заманчивым предложением о подработке в интернете. Неизвестный предлагал школьнице писать отзывы на товары из интернет-магазина, обещая оплату в 400 рублей за каждый. При этом заказы нужно было оформлять в конкретный пункт выдачи в Краснодаре.
Девушка согласилась и заказала три музыкальные колонки на общую сумму более 40 тысяч рублей. Через некоторое время она отправила "работодателю" код для получения товара. Однако вместо обещанного вознаграждения, она получила уведомление об обмане. Потерпевшая рассказала обо всем матери, так как товары оформлены в рассрочку, а к личному кабинету привязана банковская карта родительницы.
Аналогичная ситуация произошла с 22-летней студенткой из Сыктывкара. Под предлогом заработка на маркетплейсе мошенники выманили у нее около 50 тысяч рублей. Сначала ей платили за "лайки" под товарами, выплатив около 3 тысяч рублей. Затем ей предложили выкупить кровать за 40 тысяч рублей. После выполнения задания стали поступать требования о новых, более крупных суммах. Только тогда девушка осознала, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ "Мошенничество".
