В Коми школьница попалась на уловки интернет-мошенников, оформляя рассрочку за "подработку"

В полицию Воркуты поступило заявление от 40-летней местной жительницы. Как выяснили правоохранители, ее несовершеннолетняя дочь стала жертвой интернет-мошенников. О деталях передает пресс-служба МВД по Коми.

По данным ведомства, девятикласснице в мессенджер пришло сообщение с заманчивым предложением о подработке в интернете. Неизвестный предлагал школьнице писать отзывы на товары из интернет-магазина, обещая оплату в 400 рублей за каждый. При этом заказы нужно было оформлять в конкретный пункт выдачи в Краснодаре.