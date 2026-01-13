В одном из районов Коми огонь повредил 120 "квадратов" жилого дома
- 18:30 13 января
- Инесса Богатая
12 января в регионе отмечены двумя пожарами, о чем информирует пресс-служба регионального МЧС. К счастью, происшествия не повлекли за собой травмы или гибель людей.
Первый инцидент произошел в Усть-Вымском районе, где огонь охватил частный дом в селе Усть-Вымь. Пламя распространилось на площади 120 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из горящего строения двух человек. В ликвидации пожара участвовали 15 специалистов и четыре единицы спецтехники. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации печного отопления.
Второй пожар произошел в Усть-Куломском районе, где загорелась квартира в двухквартирном доме в поселке Паспом. По данным МЧС республики, площадь возгорания составила один квадратный метр. Из здания эвакуировали пять человек. В тушении участвовали семь пожарных и две единицы техники. Предварительная причина инцидента также указывает на нарушение требований безопасности при использовании печи.
