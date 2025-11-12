В Коми экс-руководитель СПК обвиняется в невыплате зарплат сотрудникам
- 01:00 13 ноября
- Инесса Богатая
Прокуратура Княжпогостского района утвердила обвинительное заключение по делу бывшего главы сельскохозяйственного производственного кооператива. Ему инкриминируют частичную задержку выплат сотрудникам более чем на три месяца и полную невыплату зарплаты на протяжении более двух месяцев. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа региона.
Предварительно, ведомством Княжпогостского района проведена проверка, которая выявила факты нарушения трудового законодательства в отношении работников данного предприятия, что и послужило основанием для возбуждения уголовного дела.
Следствием установлено, что в период 2024-2025 годов, руководитель сельскохозяйственного кооператива допускал систематические задержки и полную невыплату положенных выплат 28 сотрудникам. Общая сумма долга перед работниками составила более 1, 1 миллиона рублей.
В ходе следственных мероприятий, обвиняемый признал свою вину в совершенном преступлении и полностью выплатил задолженность перед сотрудниками.
Уголовное дело передано на рассмотрение мировому судье Кылтовского судебного участка Республики Коми.
