В Коми экс-руководитель СПК обвиняется в невыплате зарплат сотрудникам

Прокуратура Княжпогостского района утвердила обвинительное заключение по делу бывшего главы сельскохозяйственного производственного кооператива. Ему инкриминируют частичную задержку выплат сотрудникам более чем на три месяца и полную невыплату зарплаты на протяжении более двух месяцев. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа региона.

Предварительно, ведомством Княжпогостского района проведена проверка, которая выявила факты нарушения трудового законодательства в отношении работников данного предприятия, что и послужило основанием для возбуждения уголовного дела.