Житель Казахстана предстал перед судом за попытку кражи металла с воркутинской шахты

Фото "Про Город"

Воркутинский мировой судья рассмотрел дело в отношении 29-летнего сотрудника шахты "Комсомольская". Рабочий признан виновным в попытке совершения хищения. Об этом сообщает прокуратура региона. Согласно материалам дела, летом 2025 года, уроженец Казахстана, работавший горнорабочим, спрятал медные элементы, извлеченные из шахтного кабеля, в свою рабочую одежду. Он вынес их на поверхность и планировал продать в пункте приема металлолома. Реализовать свой план ему не удалось, так как он был задержан службой охраны на проходной, где в его сумке обнаружили похищенный металл.

Мужчина признал свою вину, однако пренебрег обязательством оставаться на месте и предпринял попытку избежать следствия, уехав к себе на родину. Он был задержан в поезде в городе Инта и заключен под стражу.

Суд признал шахтера виновным в покушении на кражу и приговорил к штрафу в размере 20 тысяч рублей. Учитывая смягчающие обстоятельства, а также тот факт, что ущерб был возмещен и подсудимый два месяца находился под стражей, суд принял решение освободить его от уплаты штрафа.