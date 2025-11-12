10 мифов о выживании: эксперт из Коми развеял опасные заблуждения
- 20:30 12 ноября
- Инесса Богатая
Фото из архива Дмитрия Акулова
Добровольный спасатель и пожарный Дмитрий Акулов рассказал о распространенных заблуждениях, которые могут навредить в экстренных ситуациях.
- Миф №1: звонок в службу спасения излишен, если кто-то уже сообщил о происшествии. На месте трагедии всегда дублируйте вызов по номеру 112. Не лишним будет знать телефон спасательной службы вашего города.
- Миф №2: ожоги следует смазывать маслами или кремами. Это категорически запрещено! Сначала устраните источник ожога, затем охлаждайте поражённый участок под проточной холодной водой 15-20 минут.
- Миф №3: пострадавшему можно дать лекарство. Запомните: давать лекарства при оказании первой помощи запрещено законом.
- Миф №4: пострадавшего можно самостоятельно перемещать. Транспортировка без медработников допустима только при угрозе жизни.
- Миф №5: при болях в животе нужно выпить обезболивающее. Это опасно! Холод, голод и покой – основные правила до обращения к врачу.
- Миф №6: при носовом кровотечении нужно запрокинуть голову назад. Наклоните голову вперёд, зажмите нос и приложите холод к переносице. При усилении кровотечения, тошноте или головной боли срочно обратитесь к врачу.
- Миф №7: при переломе можно вправить кости. Не вправляйте ничего самостоятельно! Любую травму считайте переломом и обеспечьте неподвижность конечности.
- Миф №8: при приступе эпилепсии нужно разжать челюсти. Ничего не засовывайте в рот человеку во время приступа!
- Миф №9: если человек выглядит пьяным, он пьян. Это не всегда так! Проверьте признаки инсульта: попросите улыбнуться, поднять руки, произнести фразу.
- Миф №10: аптечка первой помощи не нужна. Аптечка – это шанс спасти жизнь до приезда медиков, минимизировать последствия травмы.
- Лайфхак: если аптечки нет, используйте подручные средства или попросите её у автомобилистов.
