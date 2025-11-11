Республика Коми завоевала "бронзу" в командном зачете на чемпионате СЗФО по кудо
- 12:45 11 ноября
- Инесса Богатая
Согласно информации пресс-службы Министерства спорта региона, соревнования прошли в Вологде.
Спортивный комплекс "Вологда" принял на своей площадке около сотни сильнейших бойцов из разных регионов СЗФО. Ухтинские спортсмены вошли в состав команды, представлявшей Республику Коми.
По завершении состязаний сборная нашей республики завоевала бронзовую медаль в командном зачете чемпионата. В индивидуальном первенстве спортсмены удостоились двух золотых и одной серебряной наград. Егор Хабибуллин был отмечен как лучший спортсмен в возрастной группе 14-15 лет. Денис Кривощеков получил признание как наиболее результативный атлет Республики Коми по итогам всего спортивного сезона 2024-2025.
Важно отметить, что программа "Спорт России", реализуемая на государственном уровне, способствует распространению спорта среди населения и улучшению общего качества жизни граждан России.
