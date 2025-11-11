Республика Коми завоевала "бронзу" в командном зачете на чемпионате СЗФО по кудо

Спортивный комплекс "Вологда" принял на своей площадке около сотни сильнейших бойцов из разных регионов СЗФО. Ухтинские спортсмены вошли в состав команды, представлявшей Республику Коми.

По завершении состязаний сборная нашей республики завоевала бронзовую медаль в командном зачете чемпионата. В индивидуальном первенстве спортсмены удостоились двух золотых и одной серебряной наград. Егор Хабибуллин был отмечен как лучший спортсмен в возрастной группе 14-15 лет. Денис Кривощеков получил признание как наиболее результативный атлет Республики Коми по итогам всего спортивного сезона 2024-2025.