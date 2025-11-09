Авиакомпания возобновила полеты из Сыктывкара в Заполярье

Фото из архива редакции

Прямое воздушное сообщение между столицей Коми и Воркутой восстановлено. Перевозчик “Комиавиатранс” будет выполнять рейсы дважды в неделю на самолетах CRJ 100/200. Полеты по маршруту Сыктывкар – Воркута будут осуществляться по вторникам и субботам. Согласно расписанию, в середине недели вылет из столицы республики запланирован на 13:05, а прибытие в заполярный город — на 14:40. Обратный рейс отправляется в 15:30, позволяя пассажирам вернуться в Сыктывкар к 17:15. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В субботу воздушное судно отправляется из столицы Коми в 15:30 и приземляется в Воркуте в 17:05. Вылет обратно назначен на 17:55 с прибытием в пункт назначения в 19:40.

Возобновление маршрута существенно сократит время в пути для жителей региона и упростит деловые и туристические поездки.