В Коми волонтеры нашли 26 пропавших людей за сентябрь
- 18:30 9 ноября
- Настя Соловьёва
Поисковый отряд “ЛизаАлерт” получил 28 заявок на розыск граждан в первый осенний месяц. Почти всех обнаружили живыми. В остальных случаях волонтерам удалось установить личность человека и найти его родных.
Из 28 обращений, поступивших в сентябре 2025 года, 26 завершились успешно. Пропавших людей нашли живыми. Для еще одного гражданина добровольцы смогли разыскать родственников. Также установили личность ранее неопознанного человека. Об этом сообщает “Комиинформ”.
В настоящее время поисковые работы по другим заявкам продолжаются. Волонтеры проверяют поступившие свидетельства и распространяют ориентировки. Сообщить информацию о местонахождении разыскиваемых можно по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52.
Все силы отряда направлены на текущие поиски. Граждане могут круглосуточно обращаться за помощью на горячую линию.
