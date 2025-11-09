В Коми волонтеры нашли 26 пропавших людей за сентябрь

Поисковый отряд “ЛизаАлерт” получил 28 заявок на розыск граждан в первый осенний месяц. Почти всех обнаружили живыми. В остальных случаях волонтерам удалось установить личность человека и найти его родных.

Из 28 обращений, поступивших в сентябре 2025 года, 26 завершились успешно. Пропавших людей нашли живыми. Для еще одного гражданина добровольцы смогли разыскать родственников. Также установили личность ранее неопознанного человека. Об этом сообщает “Комиинформ”.