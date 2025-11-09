В Коми пенсионерка пострадала от пожара в жилом доме

Фото: МЧС по Коми

ЧП произошло из-за несоблюдения правил безопасности при курении. Всего за отчетный период в регионе зафиксировано 3 бытовых пожара. Инцидент произошел в поселке Подтыбок Корткеросского района на улице Средней. Огонь удалось локализовать до прибытия экстренных служб, площадь возгорания составила 1 квадратный метр. Несмотря на оперативное реагирование, 65-летняя хозяйка дома получила повреждения. Следствие установило, что причиной стало нарушение правил обращения с огнем при курении. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

В этот же день пожарные службы ликвидировали возгорание в Усть-Куломе на улице Советской. Огнем было повреждено 16 квадратных метров помещения, однако жертв удалось избежать. Для тушения привлекались 8 сотрудников, включая добровольную пожарную дружину, и 2 единицы спецтехники. Предварительной версией причины называют нарушение эксплуатации печного отопления.

Третий случай зафиксирован в Нижнем Чове, где произошло возгорание бани на Рабочем переулке. Площадь пожара достигла 50 квадратных метров. На месте работали 15 пожарных и 4 автомобиля. В результате оперативных действий пострадавших не зарегистрировано. Расследование показало, что инцидент связан с неправильной топкой печи.