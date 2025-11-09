Верховный суд Коми утвердил 7 лет колонии для сыктывкарки из-за попытки сбыта наркотиков

Высшая инстанция региона отклонила апелляцию защиты, оставив без изменений обвинительный вердикт. Молодую женщину признали виновной в приготовлении к распространению психотропных средств в значительном количестве. Наказание, назначенное первой инстанцией, остается обязательным для исполнения.

Верховный суд Республики Коми завершил рассмотрение жалобы по делу 26-летней сыктывкарки. Адвокаты осужденной просили смягчить приговор, указывая на ее добровольное признание и непростое финансовое положение. Однако апелляционная коллегия сочла эти аргументы недостаточными для пересмотра решения, отметив, что данные обстоятельства уже приняли во внимание ранее.