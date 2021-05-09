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Владимир Уйба лично поздравил ветеранов с Днем Победы

Владимир Уйба лично поздравил ветеранов с Днем Победы

09 мая 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Владимир Уйба лично поздравил ветеранов с Днем Победы Фото пресс-службы Администрации Главы Коми / Владимир Уйба навестил ветеранов
Глава навестил героев в их домах

В День Великой Победы глава Коми почтил память павших в Великой Отечественной войне. Мероприятие состоялось при соблюдении санитарных правил безопасности с участием членов Правительства Республики Коми, депутатов Государственного Совета республики, руководителей структурных подразделений федеральных ведомств, ветеранов. Фотоотчет публикует пресс-служба Главы Коми. 

После церемонии возложения цветов Владимир Уйба навестил проживающих в Сыктывкаре участников Великой Отечественной войны Николая Афанасьевича Князева, Лилию Ивановну Чукилеву, Николая Николаевича Гайворонского.

Николай Афанасьевич Князев призывался в Красную армию в 1943 году. Служил рядовым в пехотных войсках на Прибалтийском и Забайкальском фронтах. После демобилизации окончил курсы водителей и работал по специальности в различных организациях Сыктывкара. Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.», Жукова и юбилейными медалями.

Лилия Ивановна Чукилева призывалась в 1943 году. Служила под Москвой в зенитном артиллерийском полку, в должности номерного батареи ПУАЗО (прибора управления артиллерийским огнём). Награждена медалями «За победу над Германией», юбилейными медалями. После войны работала медсестрой в ремесленном училище Сыктывкара. Окончила химико-биологический факультет Коми государственного педагогического института. Работала учителем химии и биологии в школе в селе Объячево Прилузского района, затем трудилась в Сыктывкаре и Инте. После выхода на пенсию вела общественную работу, была председателем местного комитета профсоюзов и председателем комитета народного контроля.

Николай Николаевич Гайворонский призывался в Саратовской области в 1944 году. Младший сержант, слесарь РТО, наводчик, командир пулемётного отделения. Служил на Ленинградском и 1-м Прибалтийском фронтах. Награждён медалью «За отвагу», «За победу над Германией», орденом Отечественной войны I степени, юбилейными медалями. После войны вернулся в Саратовскую область, в рабочий посёлок Мокроус Фёдоровского района, работал водителем. В 2013 году приехал в Сыктывкар.

Глава Республики Коми Владимир Уйба поздравил участников Великой Отечественной войны с Днём Победы, пожелал им крепкого здоровья и долгих лет жизни.

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Глава Коми День Победы

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