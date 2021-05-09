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Глава Коми возложил цветы к Вечному огню

Глава Коми возложил цветы к Вечному огню

09 мая 2021 Евгения Сычева Возрастное ограничение: 0+
Глава Коми возложил цветы к Вечному огню Евгения Сычева / PG11.ru / Владимир Уйба возлагает цветы на мемориал «Вечная память»
Сыктывкарцы почтили память павших героев войны

В Сыктывкаре в День Победы торжественно возложили цветы к мемориалу «Вечная слава». В мероприятии приняли участие первые лица Коми. На мероприятии побывал корреспондент портала PG11.ru

В Сыктывкаре празднование 9 Мая началось в 9 часов утра с торжественного и уже традиционного возложения цветов к мемориалам. В этом году в нем приняло участие не так много сыктыкарцев, как обычно, из-за пандемии коронавируса.

На мероприятии играл военный оркестр.

Под музыку к Вечному огню поставили корзины с цветами – в этом году они заменили традиционный венок.

После глава Коми Владимир Уйба, мэр города Наталья Хозяинова, архиепископ Питирим и другие официальные лица возложили цветы к Вечному огню и мемориалу «Вечная памать».

Этот процесс сопровождался торжественными залпами: военные выстрелили в воздух три раза.

После первые лица Коми почтили память воинов, возложив цветы на мемориал «Вечная память».

Несмотря на ограничения, у мемориала собралось некоторое количество сыктывкарцев, которые пришли в этот день почувствовать атмосферу великого праздника и возложить цветы. Горожане не смогли остаться в стороне.

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Редакция портала PG11.ru поздравляет сыктывкарцев с Днем Победы. Помните о великих подвигах советских воинов и делайте все, чтобы не допустить повторения истории.

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День Победы

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