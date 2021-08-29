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В школах смогут отказаться от оценивания по пятибалльной шкале

В школах смогут отказаться от оценивания по пятибалльной шкале

29 августа 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
В школах смогут отказаться от оценивания по пятибалльной шкале Фото из архива PG11.ru
Изменения коснутся ряда предметов

Замминистра просвещения Анастасия Зырянова в субботу, 28 августа, заявила, что в российских школах могут заменить пятибалльную систему оценок по ряду предметов на систему «зачет–незачет». Об этом сообщают "Известия".

Речь идет о таких дисциплинах, как изобразительное искусство, музыка и физкультура.

- С 1 января 2021 года вступил в силу новый порядок заполнения аттестатов, и теперь по тем предметам, которые мы сейчас обсуждаем, — изобразительное искусство, музыка и физическая культура — может устанавливаться оценка не по пятибалльной системе, а исходя из системы «зачет–незачет», — пояснила Зырянова в ходе Общероссийского родительского собрания.

Вопрос об изменении системы оценок относится, по словам Зыряновой, к компетенции школы. Таким образом, родители могут повлиять на изменение системы оценки по вышеуказанным предметам, заключила она.

В свою очередь, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов указал, что все предметы важны и, несмотря на то что ИЗО, физкультура и музыка не входят в итоговую аттестацию, они позволяют детям развиваться всесторонне. Выводить их из факультатива министр не счел необходимым, но допустил, что уроки по ним стоит сделать более интересными и живыми.

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Образование

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