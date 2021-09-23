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В России финансово благополучных семей стало на 39% меньше

В России финансово благополучных семей стало на 39% меньше

23 сентября 2021 Юля Боль Возрастное ограничение: 6+
В России финансово благополучных семей стало на 39% меньше Фото: Кристина Бражникова
Ситуация ухудшилась в 37 регионах страны

Аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza проанализировала провела исследование на основе опросных данных Росстата и выяснила, что финансовое благополучие российских семей стремительно падает. Так, с января по конец марта 2021 года эксперты насчитали в России на 39% меньше финансово благополучных семей, чем годом ранее, пишет “Комсомольская правда”.

Исследователи заявили, что самыми стабильными являются семьи, у которых хватает денег на покупку всего, что они считают нужным. И если в прошлом году таких семей было 3,1%, то в 2021 году эта цифра снизилась до 1,9%, то есть 1,03 миллиона домохозяйств.

Больше всего (49%) в России семей (27,16 миллиона), которым хватает денег только на еду и одежду. Купить товары длительного пользования они не могут. Еще 36% домохозяйств (19,95 миллиона) говорят, что у них есть возможность приобрести еду, одежду и товары длительного пользования, а вот покупка автомобиля, квартиры или дачи для них затруднительна.

Еще 12,9% российских семей (7,14 миллиона) денег хватает только на еду, а у 0,2% (115 810) нет средств даже на продукты питания.

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