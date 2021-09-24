Сыктывкар без леса: сколько важных зеленых участков "уничтожили" в городе в 2021 году

В этом году Сыктывкар называют "столицей леса", администрация города даже успела выпустить промо-ролик по этому поводу. Однако стоит заметить, что в этом году в столице Коми вырубили достаточно много важных зеленых участков. Так имеет ли Сыктывкар право носить такое гордое звание?

В мае 2021 года в Сыктывкаре развернулась настоящая битва за зеленый участок на Бабушкина, 21. Там был сквер с деревьями. Однако из-за того, что заброшенную поликлинику собрались реконструировать, понадобились новые парковочные места. И их негде было взять, кроме как на зеленом сквере.

Местные жители встали на защиту этих краснокнижных кедров. Администрация Сыктывкара заявила, что их ни в коем случае не будут рубить.

Подробнее о "кедровых войнах" вы можете прочитать здесь.

Кстати, на этом участке незаконно вырубили кустарник, администрация заявила, что напишут заявление в полицию и найдут виновников. Информации о том, нашли ли его, нет. Здесь же можно отметить странное стечение обстоятельств: кому вообще понадобилось рубить кустарник на этом участке? Остается только гадать.

В июне 2021 года вырубили целый сквер для благоустройства ж/д вокзала и создания там оборудованного сквера. Для этого пожертвовали 25 деревьями: тополя, несколько берез.

Жители Сыктывкара высоко оценили благоустройство нового сквера, с чем урбанисты были крайне несогласны.

- Вырубили около 25 деревьев, чтобы сделать неинтересный сквер с тремя елочками и парой кустиков, - сообщают эксперты.

Довольно курьезная ситуация. Перед центральным стадионом живое и здоровое дерево просто закатали в асфальт. Видно, что дерево было на месте старого тротуара, но, видимо, строители решили «не заморачиваться» и просто залить все асфальтом. Некоторое время жители могли наблюдать настоящее чудо - "дерево, которое выросло из асфальта".

Впрочем, после публикации в СМИ эту проблему вовсе решили, правда опять не так как нужно - дерево срубили и верхушку залили асфальтом. Теперь оно покоится перед въездом в стадион.

- Нормальные города, где заботятся о безопасности, наоборот, уменьшают радиус поворота. Только у нас делают, как на гоночных треках, чтобы на скорости заезжать во двор, - заявляют специалисты.



Срубленная береза возле Минобраза

Активистов "Городских проектов" возмутили действия "Дорожного хозяйства", которые вырубили березу возле Министерства образования. Сделано это было по предписанию ГИБДД Коми, заявлялось, что это дерево мешает обзору.

Впрочем, "Дорожное хозяйство" утверждает, что это было сделано исключительно в целях безопасности - если бы подул сильный ветер, то ветки этих деревьев могли обвалиться и упасть на пешеходов.

Недавно в Сыктывкаре также происходила борьба за один из проблемных зеленых участков города. Жителей Кутузова, 7 очень волновало отсутствие тротуара возле их дома. Им приходилось обходить и, зачастую, по проезжей части. Администрация города поддержала инициативу депутатов о строительстве рядом с домом нового тротуара и вырубила около 10 деревьев. Теперь жители этого дома могут ходить спокойно.

Хотя эксперты заявляют, что был и другой способ - расширить тротуар за счет избыточной проезжей части. Здесь урбанистов не послушали и заявили о невозможности реализации этого проекта из-за особых климатических условий Сыктывкара.

- Депутатское, автомобильное лобби и бытовое мышление победило, - заключил урбанист Дмитрий Махов.

И это далеко не все

Мы рассказали вам о самых запоминающихся противостояниях экоактивистов и администрации города. Но не стоит забывать о том, что в этом году попрощались с жизнью много других деревьев: около школы №12, на улице Коммунистической возле McDonald's, возле ЖК "Токио" на улице Интернациональной и многих других.

Так имеет ли Сыктывкар называться столицей леса?

Но больше всего в ярость активистов привела эта видеопрезентация:

- Видеопрезентация, которую опубликовали перед вырубкой деревьев, выглядит как издевательство и оскорбление. А также новости про парковку для поликлиники на Бабушкина, 21 и строительство 25-этажных домов вместо уютной зеленой зоны (прим.ред: мэрия Сыктывкара выступила против строительства небоскребов в городе). К сожалению, правила благоустройства в городе не соблюдаются.

И отсюда вопрос: а точно Сыктывкар - "столица леса"? Может, надо сначала немного поработать над реальностью? Например, не рубить и не красить деревья, начать выкорчевывать пеньки. Об этом тоже написано в правилах. Может, надо начать с этого, а потом уже создавать бренд и делать красивое видео? - расскал урбанист Дмитрий Махов.

А вам, наши дорогие читатели, мы предлагаем честно ответить на вопрос: