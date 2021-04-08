Кедровые войны: деревья в центре Сыктывкара хотят «укатать в бетон»

7 апреля на общественных слушаниях в Сыктывкаре решалась судьба деревьев, которые находятся за заброшенной поликлиникой рядом с администрацией. Ранее в городе прогремел скандал о том, что там собираются вырубить многолетние кедры и построить парковку, однако администрация заявила, что эти деревья обязательно останутся. Портал PG11.ru узнал, как обстоит ситуация сегодня.

Здание заброшенной поликлиники Бабушкина, 21 принадлежит крупной компании, которая хочет построить на ее месте новую поликлинику. Все жители Сыктывкара и администрация заинтересованы в этом. Как отмечают многие, эта «заброшка» - бельмо на глазу горожан. Однако документально компания не может начать реконструкцию - зданию не хватает восьми парковочных мест.

Но как же так, ведь за этой «заброшкой» довольно большое парковочное пространство?

А все дело в том, что оно принадлежит другому предпринимателю. По словам депутата Виктора Вишневецкого, бизнесмен хотел продать эти места компании, которая будет заниматься строительством поликлиники. Однако воспользовавшись ситуацией и безвыходностью положения, предприниматель требовал за это пространство завышенную сумму.

Администрация Сыктывкара начала искать другие решения этой проблемы. В итоге было принято решение - отдать зелёные насаждения рядом с поликлиникой и сделать там парковку. Это возмутило горожан, ведь на этом зелёном островке росли многолетние кедры. Администрация прислушалась к общественности и заявила, что кедры обязательно останутся.

Однако 7 апреля выяснилось, что остальным деревьям повезло меньше. На этом участке помимо девяти кедров растут 11 берез, семь тополей, акации, шиповник и ивы. И, к сожалению, их собираются вырубить. Общественники оказались против этого решения. Они уверены, что можно обойтись без рубки этих деревьев.

Депутат Виктор Вишневецкий заявил, что администрация идёт навстречу общественности и готова рассмотреть решения этой проблемы. Общественники предложили отдать в аренду участок с разрешением сделать на нём восемь необходимых парковочных мест, но без вырубки деревьев. Как отмечают общественники, там для этого достаточно пространства. А также там можно сделать отличный сквер для отдыха горожан.

Виктор Вишневецкий отметил, что если администрация не пойдет навстречу, то общественники организует сбор подписей сыктывкарцев, которые уверены, что зелёные насаждения за заброшенной поликлиникой нужно сохранить.



Глава сыктывкарского отделения «Городские проекты» Дмитрий Махов считает, что необходимо сохранить все деревья и кустарник, благоустроить эту территорию в качестве полноценного сквера и места отдыха горожан.

- Мы призываем неравнодушных горожан воспользоваться возможностью и напрямую обратиться к главе администрации Наталье Хозяиновой с требованием сохраненить деревья на этом участке.

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