Наверх
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+ Публичная оферта
Благотворительность Конкурсы Лунный посевной календарь 2021 Куда пойти учиться? Мамам на заметку
Главная
Новости
Кедровые войны: деревья в центре Сыктывкара хотят «укатать в бетон»

Кедровые войны: деревья в центре Сыктывкара хотят «укатать в бетон»

08 апреля 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Фото: Виктор Конюхов
Администрация идет навстречу общественности

7 апреля на общественных слушаниях в Сыктывкаре решалась судьба деревьев, которые находятся за заброшенной поликлиникой рядом с администрацией. Ранее в городе прогремел скандал о том, что там собираются вырубить многолетние кедры и построить парковку, однако администрация заявила, что эти деревья обязательно останутся. Портал PG11.ru узнал, как обстоит ситуация сегодня.

Здание заброшенной поликлиники Бабушкина, 21 принадлежит крупной компании, которая хочет построить на ее месте новую поликлинику. Все жители Сыктывкара и администрация заинтересованы в этом. Как отмечают многие, эта «заброшка» - бельмо на глазу горожан. Однако документально компания не может начать реконструкцию - зданию не хватает восьми парковочных мест. 

Но как же так, ведь за этой «заброшкой» довольно большое парковочное пространство? 

А все дело в том, что оно принадлежит другому предпринимателю. По словам депутата Виктора Вишневецкого, бизнесмен хотел продать эти места компании, которая будет заниматься строительством поликлиники. Однако воспользовавшись ситуацией и безвыходностью положения, предприниматель требовал за это пространство завышенную сумму. 

Администрация Сыктывкара начала искать другие решения этой проблемы. В итоге было принято решение - отдать зелёные насаждения рядом с поликлиникой и сделать там парковку. Это возмутило горожан, ведь на этом зелёном островке росли многолетние кедры. Администрация прислушалась к общественности и заявила, что кедры обязательно останутся. 

Однако 7 апреля выяснилось, что остальным деревьям повезло меньше. На этом участке помимо девяти кедров растут 11 берез, семь тополей, акации, шиповник и ивы. И, к сожалению, их собираются вырубить. Общественники оказались против этого решения. Они уверены, что можно обойтись без рубки этих деревьев. 

Депутат Виктор Вишневецкий заявил, что администрация идёт навстречу общественности и готова рассмотреть решения этой проблемы. Общественники предложили отдать в аренду участок с разрешением сделать на нём восемь необходимых парковочных мест, но без вырубки деревьев. Как отмечают общественники, там для этого достаточно пространства. А также там можно сделать отличный сквер для отдыха горожан. 

Виктор Вишневецкий отметил, что если администрация не пойдет навстречу, то общественники организует сбор подписей сыктывкарцев, которые уверены, что зелёные насаждения за заброшенной поликлиникой нужно сохранить.

Глава сыктывкарского отделения «Городские проекты» Дмитрий Махов считает, что необходимо сохранить все деревья и кустарник, благоустроить эту территорию в качестве полноценного сквера и места отдыха горожан. 

- Мы призываем неравнодушных горожан воспользоваться возможностью и напрямую обратиться к главе администрации Наталье Хозяиновой с требованием сохраненить деревья на этом участке.

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram

КОММЕНТИРОВАТЬ
Благоустройство

Читайте также: Жителю Коми, который угнал каток и протаранил на нем столб, вынесли приговор

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

Возле школы в Сыктывкаре появится памятник жертвам чернобыльской катастрофы Посмотреть все

Редакция рекомендует

03 апреля
Весенние прогулки и улыбки: 5 снимков сыктывкарских красавиц из Instagram Читать
03 апреля
Чем полезен смех и как развить в себе чувство юмора? «Авторская колонка» с сыктывкарским психологом Артемом Краевским Читать
02 апреля
Тест для сыктывкарцев: чему вас научил год пандемии коронавируса? Читать
Посмотреть все

Новости России и мира

03 апреля
В правительстве одобрили ужесточение наказания за нарушение ПДД
13 марта
Эксперты рассказали, как сильно подорожает бензин в 2021 году
06 марта
Автоэксперт: новые правила техосмотра могут значительно повысить его стоимость
06 марта
В России предложили ввести новую выплату на детей
01 марта
Россию назвали «горячей точкой» мирового роста цен на продукты
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная События Авто Объявления Pro Город Мы ВКонтакте Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru