В Сыктывкаре дерево «закатали» в асфальт

Теперь в столице Коми деревья растут прямо из дороги
В Сыктывкаре дерево «закатали» в асфальт27 мая 2021
Фото очевидца
В Сыктывкаре возле центрального стадиона дерево «закатали» в асфальт. Об этом порталу PG11.ru сообщил очевидец.
Сыктывкарец отмечает, что это дерево - живое и здоровое, однако остается только воображать, что с ним будет после такого обращения.
Видно, что дерево было на месте старого тротуара, но, видимо, строители решили «не заморачиваться» и просто залить все асфальтом. Теперь у нас в городе есть свое чудо - «дерево выросшее из асфальта».
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27 мая 2021, 09:50
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