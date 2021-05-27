В Сыктывкаре дерево «закатали» в асфальт

В Сыктывкаре возле центрального стадиона дерево «закатали» в асфальт. Об этом порталу PG11.ru сообщил очевидец.

Сыктывкарец отмечает, что это дерево - живое и здоровое, однако остается только воображать, что с ним будет после такого обращения.

Видно, что дерево было на месте старого тротуара, но, видимо, строители решили «не заморачиваться» и просто залить все асфальтом. Теперь у нас в городе есть свое чудо - «дерево выросшее из асфальта».

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram