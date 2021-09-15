Срубить нельзя сохранить: в Сыктывкаре решается судьба деревьев на улице Кутузова

В Сыктывкаре уже второй месяц ведется борьба за довольно непростой тротуар на Кутузова. Сейчас там растут деревья и мешают проходу пешеходов, подвергают их опасности. Жильцы дома Кутузова,5 требуют срубить десяток деревьев, а урбанисты - расширить дорогу. Сегодня, 15 сентября, администрация Сыктывкара подведет итоги этой битвы за лес.

С чего все началось

Жители дома №5 по улице Кутузова и горожане со всей округи организовали собрание, куда пригласили депутатов Госсовета Коми. Их всех мучала проблема тротуара от их дома до школы №7 и детских садов, а точнее - его отсутствие.

Встреча депутатов с жильцами Кутузова,5

- Это действительно очень важная проблема для жителей, решения которой местные ждут уже не один год. В доме проживают около 70 школьников всех возрастов, путь которых ежедневно пролегает по существующей сейчас небезопасной тропе. Мамы с колясками и санками, люди с ограниченными возможностями вовсе вынуждены выходить на проезжую часть ул. Кутузова, так как иначе им здесь не пройти. Серьезные трудности испытывают и пожилые люди, с трудом преодолевающие данный участок имеющейся тропы с неровным рельефом. А других пешеходных путей отсюда просто нет, - рассказал на своей странице депутат Сергей Артеев.

На собрании местные жители собрали подписи и обратились в мэрию с просьбой построить на этом участке дороги нормальный тротуар. Депутаты Сергей Артеев и Виктор Вишневецкий отметили, что искали способ не рубить деревья ради тротуара.

Депутат Сергей Артеев и председатель ТСЖ Владимир Зырянов проводят замеры

Однако проблема оказалась слишком комплексной: расширению тротуара мешал забор, который находится в частной собственности. Также под этим забором проходит газовая труба. Специалисты приняли решение, что в эту сторону расширять тротуар нельзя.

Урбанисты предложили другое решение

Сыктывкарские урбанисты предложили сыктывкарцам иное решение этой проблемы, которое поможет сохранить деревья на тротуаре. Специалисты организации "Городские проекты" выехали на место и провели замеры. На их основе урбанисты сделали вывод: дорога на этом участке слишком широкая, можно "отнять" у водителей всего один метр и тем самым решить проблему тротуара.

К тому же, люди все равно по нему ходят.

- Этот инцидент показывает, что теперь любые здоровые, взрослые деревья будут в опасности, их выбудут вырубать путем голосования в интернете. Есть вариант сохранить деревья и обустроить тротуар, но администрация не будет его реализовывать. Мэрия даже открыто признается, что это из-за того что зимой выпадает много снега и вместо того, чтобы вывозить, его складируют на обочине. Хочу напомнить, что деревья нужны, в том, числе для защиты от ветра и снега. - Что-то не получается у Сыктывкара быть Столицей леса, только в этом году вырубили большое количество здоровых деревьев. Призываю всех голосовать против рубки деревьев, а администрации найти такой вариант, при котором можно и обустроить тротуар, и сохранить деревья, - сообщает глава "Городских проектов" Дмитрий Махов.

Кстати, депутат Виктор Вишневецкий отметил, что 15 сентября состоялось собрание общественности по этому вопросу. Там отметили проект урбаниста и сказали, что он действительно неплохой. Однако, как заявил Виктор Вишневецкий, он не подходит нашим климатическим условиям: много снега, гололед и другие факторы.

Позиция администрации

Мэрия Сыктывкара запустило голосование по этому вопросу. Причем некоторых активистов возмущает формулировка голосования - акцент сделан на том, что если деревья не вырубить, то и тротуар обустраивать не будут. Это провоцирует жителей делать выбор в пользу благоустройства.

Администрация заявляет, что сформировать пешеходную дорожку для повышения безопасности движения пешеходов без рубки деревьев в данном месте не представляется возможным, поскольку с одной стороны расположена дорога, с другой – офисное здание.



В комментариях под этой записью выступили активисты, которые заявляют о других возможных решениях этой проблемы. К примеру, в Выльгорте есть похожий участок дороги, однако там эту проблему решили по-другому - дорогу сузили и построили тротуар.

Позиция сыктывкарцев

У жителей столицы Коми нет однозначного мнения по этому вопросу. Очень много людей выступают как за срубку деревьев, так и против. Вот, к примеру, ответ на возражение одного из активистов:

- У вас, видимо, нет сына или доченьки, которые в любую погоду идут в школу по этому опасному участку. И рискуют жизнью попасть под машину. Деревья старые, огромные. И корни у них подрезаны с одной стороны - дорогой, а с другой, как выяснилось, - теплотрассой, проходящей в 1 метр от забора на территории предприятия. Живут такие березы до 70 лет, но мы не знаем, когда они были посажены. И при сильных порывах ветра они могут упасть и натворить много бед. Кто ответит за это? - пишет местный житель.

- Вы понимаете серьезность ситуации? Жильцы дома за двадцать с лишним лет все варианты рассматривали. Деревья эти по сути с обрубленными корнями, они будут сохнуть. Дети ходят в школу по дороге. Зимой там вообще опасно. Может реально начнём подходить к проблеме? Можно посадить кусты вдоль дороги вместо сохнущих, представляющих опасность деревьев. Вы понимаете, что хотите спасать? Люди, не зная нюансов, гнут свою линию, - пишет обеспокоенный житель.

Основной аргумент тех, кто против рубки - безопасность важнее деревьев. И не то, чтобы активисты с этим не согласны - просто они настаивают на другом решении.

Активисты возмущаются происходящим. По их мнению, жители одного дома не могут принимать решение о вырубке деревьев на муниципальной территории.

Итог голосования предсказуем

Даже из активистов мало кто думает, что деревья все-таки оставят. Администрация твердо стоит на своем - либо деревья, либо тротуар. И, скорее всего, жители Кутузова, 5 выиграют в этом споре. К тому же подобное решение продвигают и депутаты Госсовета Коми.

Кстати, голосовать в опросе администрации можно несколько раз. Умелец, который бы написал простой макрос, смог бы полностью сломать эту систему.

Примечательно то, что в этом году уже не первый раз борются за сохранение деревьев в Сыктывкаре: от кедров возле администрации до деревьев на ЖД вокзале. При этом Сыктывкар в этом году многие позиционируют как "Столицу леса". Хочется надеяться, что в остатке 2021 года будут принимать более гуманные решения по отношению к одному из главных богатств нашего города - деревьям.