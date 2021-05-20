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Мэрия Сыктывкара: кустарники за бывшей поликлиникой вырубили незаконно

Мэрия Сыктывкара: кустарники за бывшей поликлиникой вырубили незаконно

20 мая 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Мэрия Сыктывкара: кустарники за бывшей поликлиникой вырубили незаконно Фото: Дмитрий Махов
«Дровосекам» грозит административная ответственность

Недавно урбанисты заметили, что в сквере за заброшенной поликлиникой вырубили все кустарники. Портал PG11.ru узнал у администрации города, зачем это было сделано. 

В администрации заявили, что обращений о выдаче разрешения на вырубку деревьев в районе здания №21 по улице Бабушкина не поступало. Специалисты провели осмотр территории и установили факт незаконной вырубки: выявлены пни и порубочные остатки кустов ивы, акации и шиповника.

Администрация Сыктывкара направила материалы в МВД для выявления лица, которое совершило вырубку. Ему грозит административная ответственность:

  • если гражданское лицо - от трех до четырех тысяч рублей;
  • если должностное - от десяти до двадцати тысяч рублей;
  • если юридическое - от ста до двухсот тысяч рублей;

Напомним, что за этот сквер и эти деревья боролись общественники. Они выступали за то, чтобы сохранить кедры и другие деревья, которые растут на этой территории. Ранее администрация выступала за то, чтобы максимально сохранить все зеленые насаждения при строительстве парковки. 

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