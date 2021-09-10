Петр Толстой: органы опеки в России бесполезны

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил о том, что существующая ныне в России система опеки не способна защитить детей. Об этом пишут “РИА Новости”.

По мнению Толстого, современную систему реформировать невозможно, поэтому ее стоит распустить.

Зачем нужны такие органы? Хочу подчеркнуть, что в нынешнем виде органы опеки реформировать невозможно, их можно только распустить и создать новую опеку. Опеку, которая действительно отвечала бы значению этого слова – защиты интересов семьи со стороны государства, - сказал Толстой на встрече с председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и защиты детства.

Политик добавил, что в новом созыве Госдумы тема опеки и защиты семьи будет прорабатываться системно.