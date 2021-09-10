Петр Толстой: органы опеки в России бесполезны

Петр Толстой: органы опеки в России бесполезны10 сентября 2021
Фото: РИА Новости / Владимир Трефилов
Вице-спикер Госдумы поделился своим мнением
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил о том, что существующая ныне в России система опеки не способна защитить детей. Об этом пишут “РИА Новости”.
По мнению Толстого, современную систему реформировать невозможно, поэтому ее стоит распустить.
Зачем нужны такие органы? Хочу подчеркнуть, что в нынешнем виде органы опеки реформировать невозможно, их можно только распустить и создать новую опеку. Опеку, которая действительно отвечала бы значению этого слова – защиты интересов семьи со стороны государства, - сказал Толстой на встрече с председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и защиты детства.
Политик добавил, что в новом созыве Госдумы тема опеки и защиты семьи будет прорабатываться системно.
Вот этим будем заниматься системно, спокойно, без спешки, и я уверен, что нам удастся остановить этот беспредел, в буквальном смысле, когда государство вмешивается у дела семьи, изымает детей, когда рушатся человеческие судьбы в угоду мнимым показателям и цифрам в их отчетах, - заключил он.
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