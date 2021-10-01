Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2022 году

Министерство науки и высшего образования утвердило приказ, который определяет минимальные баллы ЕГЭ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, пишет РИА Новости.

Порог в этом году составит:

—русский язык — 40;

—математика — 39;

—физика — 39;

—обществознание — 45;

—история — 35;

—информатика и информационно-коммуникационные технологии — 44;

—иностранный язык — 30;

—литература — 40;

—биология — 39;

—география — 40;

—химия — 39.

Отмечается, что вузы не могут принимать на обучение студентов, не набравших необходимое количество баллов на ЕГЭ. Ответственным за исполнение приказа назначили замминистра науки и высшего образования России Дмитрия Афанасьева.