Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2022 году

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации
Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2022 году01 октября 2021
Фото из архива PG11.ru
Министерство науки и высшего образования утвердило приказ, который определяет минимальные баллы ЕГЭ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, пишет РИА Новости.
Порог в этом году составит:
—русский язык — 40;
—математика — 39;
—физика — 39;
—обществознание — 45;
—история — 35;
—информатика и информационно-коммуникационные технологии — 44;
—иностранный язык — 30;
—литература — 40;
—биология — 39;
—география — 40;
—химия — 39.
Отмечается, что вузы не могут принимать на обучение студентов, не набравших необходимое количество баллов на ЕГЭ. Ответственным за исполнение приказа назначили замминистра науки и высшего образования России Дмитрия Афанасьева.
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01 октября 2021, 17:39
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