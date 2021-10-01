Назван процент учителей-мужчин в школах Коми

На начало 2020/2021 учебного года в школах преподавали 7,1 тысячи учителей. Из них мужчины составляли 12 %, и за десять лет их доля не изменилась, подсчитал Комистат.

Средний возраст мужчин-педагогов равнялся 41 году, они моложе коллег-женщин на 5 лет. В основном мужчины преподавали физическую культуру, труд и историю. Меньше всего мужчин среди преподавателей музыки (3 человека) и изобразительного искусства (1 человек).

Большая часть мужчин работали в среднем и старшем звене. Вели уроки в начальных классах 10 педагогов-мужчин. Если десять лет назад мужчины преподавали в начальных классах только в сельской местности, то в настоящее время в сельских школах работают 4 мужчин, а в городских - 6.