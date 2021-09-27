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На сыктывкарских дачах пожилая женщина закидывает соседей мертвыми птицами, экскрементами и камнями

На сыктывкарских дачах пожилая женщина закидывает соседей мертвыми птицами, экскрементами и камнями

27 сентября 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 16+
На сыктывкарских дачах пожилая женщина закидывает соседей мертвыми птицами, экскрементами и камнями Фото очевидца
Она чуть не подожгла весь участок

К сожалению, не всем везет с соседями: некоторые сильно шумят, мусорят, ругаются. Однако бывают случаи намного хуже. К нам обратилась сыктывкарка Анна Иванова (фамилия и имя изменены), которая заявляет, что ее соседка по дачному кооперативу кидается арматурой, угрожает поджогом, закидывает камнями, экскрементами и мертвыми птицами.

История разворачивается на первом проезде Максаковских дач. Отчаявшаяся сыктывкарка Анна Иванова (фамилия и имя изменены), которая обратилась к нам, утверждает, что в начале отношения с ее соседкой (для удобства, назовем ее Надеждой) начинались вполне хорошо. 

- Купили дачу три года назад. В самый первый год познакомились с этим персонажем. И сначала мы решили ей помогать, ведь к ней никто толком не приезжал, - рассказала наша читательница.

Но идиллия продолжалась недолго. Через год началась череда неприятностей. Надежда жаловалась на "вонь из ямы" на участке нашей читательницы, начала оскорблять соседей. Окончательно испортил отношения следующий случай, который произошел в апреле 2021 года:

- Как-то мы выезжали с дачи и увидели, что у нашей соседки сломана труба. Мой муж сказал ей не топить печь, ведь в противном случае загорится и она, и соседние дома. Однако она не послушала и все равно продолжила топить свой дом. И видно, что из трубы прямо вылетают горящие угли. Мы вызвали специалистов, - рассказал Анна.

Сотрудники экстренных служб запретили Надежде топить дом, потому что это очень опасно. Анна и ее муж застраховали свой участок. Впрочем, "соседку" это очень обидело и она решила мстить.

Сначала Анна и ее муж заметили, что на их участке разбиты все стекла. Потом кто-то закидал их теплицу камнями.  Однажды их участок закидали экскрементами.

- Вот от последнего мы просто опешили. Мы решили обратиться к родственникам Надежды, однако они оказались в неадеквате. Нам сказали: сдавайте экскременты на анализы, проводите экспертизу и доказывайте вину, - сообщила Анна. 

Семья Ивановых вынуждена была поставить видеонаблюдение на свой участок. Как сообщила Анна, их соседка была возмущена этим и сказала, что "только воры ставят наблюдение". 

Но не все нарушения фиксирует камера, есть слепые зоны. Хотя что-то все же удается поймать. Например,  как в ее мужа из ниоткуда  прилетела арматура. 

Анна отмечает, что не только она подверглась нападениям Надежды. 

- Она терроризирует весь наш проезд. Одним она говорит, что они воруют личные вещи, другим - что портят кусты. У каждого есть своя история. Хотя нет, одна общая есть: по словам Надежды, все соседи выкопали у нее один дуб и спрятали, - сообщила Анна. 

Последней каплей семьи Ивановых стало то, что 27 сентября они обнаружили повреждение на своей машине - вмятину от камня на крыше. Притом булыжник с частичкой краски, как на машине, валялся рядом. Семья вызвала участкового, дала показания и сдала "орудие" на экспертизу. В то же время, Надежда отказалась от показаний. 

Однако после этого Анна обнаружила у себя на участке мертвых птиц. Как заявляет сыктывкарка, Надежда ставит сети на яблони, птицы там путаются и умирают. И вот 27 сентября эти птицы таинственным образом оказались на участке семьи М.

Портал PG11.ru продолжит следить за этой историей. 

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