В Сыктывкаре планируют построить небоскребы

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин посетил Сыктывкар с рабочим визитом и осмотрел ряд территорий перспективного развития города. Об этом сообщает "Комиинформ".

В ходе визита он посетил территорию квартала в рамках улиц Оплеснина - Катаева - Кирпичной - Октябрьского проспекта за расселенным общежитием по Октябрьскому проспекту, 69. Общая площадь квартала составляет ориентировочно 5,5 га. Н.Стасишин положительно оценил перспективу комплексного развития указанной территории.

Территория расположена в центральной части г. Сыктывкар, застроена 2-этажными жилыми домами в ветхом и аварийном состоянии, также имеются нежилые строения в кирпичном и панельном исполнении, общественные здания.

В указанную территорию входят два многоквартирных жилых дома (4 и 5-этажный в кирпичном исполнении), признанных аварийными.

Подлежит расселению и сносу 23 жилых дома, общая площадь жилых помещений, подлежащих расселению и сносу, составляет 16,8 тыс. кв.м. Затраты на расселение составят ориентировочно 1,34 млрд. рублей.

Инженерная инфраструктура квартала также обветшала и требует модернизации. Планируется, что на расселенной территории появятся многоквартирные жилые дома высотностью до 25 этажей. При этом планируемый ввод жилья составит более 160 тыс. кв.м.

Застройка указанного квартала - только первый этап комплексного развития территории, за ним последует еще два этапа жилищного строительства, а также возведение школы на 600 мест и ФОКа.

Обозначены также территории для строительства жилого фонда под расселение граждан, проживающих в домах, признанных аварийными. Предварительно определено два участка. Один в районе ул.Пермской, где уже ведется застройка малоэтажными домами, а другой в Эжвинском районе г.Сыктывкара, напротив ул.Весенней.